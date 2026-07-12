‘ऑपरेशन लोटस’ के दावों पर JDU नेता का तंज; बोले- 30 करोड़ तो दूर, 2-3 करोड़ में ही आ जाएंगे इनके विधायक

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोपों पर बीजेपी विधायक आरएस पठानिया ने प्रतिक्रिया दी है। पठानिया ने कहा कि उमर अब्दुल्ला अपनी सरकार की विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला को यह आगे आकर बताना चाहिए कि किस विधायक को पैसे की पेशकश की गई। कौन सा बीजेपी नेता इसमें शामिल है। यह कथित घटना कब और कहां घटित हुई। यदि सीएम को लगता है कि घटना इतनी गंभीर थी तो इसकी शिकायत अब तक क्यों नहीं की गई। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री बिना सबूत के ऐसे आरोप नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा कि या तो सीएम उमर अब्दुल्ला लोगों के सामने सबूत पेश करें या फिर माफी मांगे।