जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में बादल फटा, होटल और मकान जलमग्न, प्रशासन ने की लोगों से अपील

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि प्रभावित क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचें और सामान्य स्थिति बहाल होने तक प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बादल फटने से होने वाले नुकसान की एक बड़ी वजह बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, वन भूमि पर अतिक्रमण, प्राकृतिक जल निकासी मार्गों का अवरुद्ध होना और पर्यटन के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कचरे का अनियंत्रित निस्तारण है।