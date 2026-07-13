इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर PM CARES तक, कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर लगाए आरोप

रमेश ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को भी निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि यह चंदा दो, धंधा लो मॉडल पर आधारित एक बड़ा घोटाला था। इसके साथ ही पार्टी ने अडानी समूह की तेजी से हुई कारोबारी वृद्धि का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ‘हम अडानी के कौन हैं’ अभियान के तहत पीएम मोदी से 100 सवाल पूछे थे, लेकिन उनका अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है।