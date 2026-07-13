ट्रेन से सवा करोड़ रुपए का चादर, तौलिया चुरा ले गए यात्री, राजस्थान, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चोरी

AC Coach Linen Theft: ट्रेन के एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे चादर, तौलिया, कंबल और तकिया देता है। इनका इस्तेमाल सफर के दौरान किया जाता है और उतरने से पहले इन्हें वापस करना होता है। लेकिन अब हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है कि कुछ यात्री इन सामानों को वापस करने के बजाय चुपके से अपने बैग में रखकर घर ले जा रहे हैं। यह कोई एक-दो मामले नहीं हैं। आरटीआई से सामने आए आंकड़ों के अनुसार पिछले चार साल में ट्रेनों से 1.27 करोड़ से ज्यादा चादर, तौलिए, कंबल, तकिए और उनके कवर चोरी हो चुके हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि चोरी से विभाग को 104.51 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। राजस्थान, झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र के रेलवे डिवीजनों में ऐसी चोरी के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं।