Ladki Bahin Scheme: “महिला” बन कर पुरुष ले रहे थे फ़ायदा, हज़ारों सरकारी कर्मचारियों ने भी लिए पैसे; गलत लोगों ने हड़पे 14000 करोड़ रुपये

Ladki Bahin Yojana: साल 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में महायुति की सरकार महिलाओं को लुभाने के लिए लाडकी बहिन योजना लेकर आई थी। योजना के तहत इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाने का ऐलान किया गया। बीजेपी, शिवसेना (शिंदे) और एनसीपी (अजीत) की गठबंधन वाली सरकार के लिए चुनाव में यह योजना मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। महायुति गठबंधन ने 288 में से 235 सीटें जीतीं। भाजपा: 132 सीटें, शिवसेना (शिंदे): 57 सीटें और एनसीपी (अजित पवार): 41 सीटें आईं। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस सीएम बनें। अब जानकारी सामने आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने लाडकी बहिन योजना से 92 लाख महिलाओं के नाम काट दिए हैं। हर दस में से चार महिलाओं का नाम योजना से हटाया गया है।