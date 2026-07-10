भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा, कहा- आपके काम आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाते; क्या है मामला

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन भाजपा के वरिष्ठ विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया। मुनगंटीवार ने वीर सावरकर को मरणोपरांत भारत रत्न देने संबंधी प्रस्ताव पर कार्रवाई में हो रही देरी को लेकर फडणवीस सरकार से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि अगर सत्ता में आने के बाद राज्य सरकार की विचारधारा बदल गई है तो वह भविष्य में इस मुद्दे को कभी नहीं उठाएंगे, लेकिन सरकार के काम उसकी घोषित विचारधारा से मेल नहीं खाते।