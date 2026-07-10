डॉक्टरों से मारपीट मामले में शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे को बड़ा झटका, कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेजा

Ramesh Mhatre: महाराष्ट्र के डोंबिवली में केडीएमसी अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों से मारपीट मामले में कल्याण कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मुख्य आरोपी और शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे समेत चार आरोपियों को सोमवार तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत के चलते ठाणे सिविल अस्पताल में भर्ती रमेश म्हात्रे को शुक्रवार सुबह छुट्टी मिली। इसके बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने जांच के लिए आरोपियों की कस्टडी मांगी थी। यह मामला एक गर्भवती महिला के इलाज में कथित देरी के बाद डॉक्टरों और नर्सों से मारपीट का है।