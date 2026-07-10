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बिहार के गांवों में नहीं लगेगा ₹1200 सालाना टैक्स, मंत्री दीपक प्रकाश बोले- जनता पर नहीं पड़ने देंगे बोझ

Panchayat Tax: बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने स्पष्ट किया कि गांवों में हर घर से सालाना ₹1200 पंचायत टैक्स नहीं वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि आम जनता पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा।
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पटना

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Anand Shekhar

Jul 10, 2026

bihar minister deepak prakash

बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश (फोटो- दीपक प्रकाश फेसबुक)

Bihar Panchayat Tax: बिहार सरकार ने हर ग्रामीण परिवार से 1,200 रुपये का सालाना पंचायत टैक्स वसूलने की अटकलों पर स्थिति साफ कर दी है। नालंदा के बिहार शरीफ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार बिहार के आम लोगों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डालेगी। उन्होंने बताया कि पंचायत की आमदनी बढ़ाने के लिए 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पीने के पानी और साफ-सफ़ाई जैसी सुविधाओं के बदले इस टैक्स का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन बिहार सरकार इस उपाय का समर्थन नहीं करती है। मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों पर आर्थिक बोझ डाले बिना पंचायत की आमदनी बढ़ाने के लिए वैकल्पिक तरीके अपनाए जाएंगे।

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Updated on:

10 Jul 2026 04:20 pm

Published on:

10 Jul 2026 04:20 pm

Hindi News / National News / बिहार के गांवों में नहीं लगेगा ₹1200 सालाना टैक्स, मंत्री दीपक प्रकाश बोले- जनता पर नहीं पड़ने देंगे बोझ

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