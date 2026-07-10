बिहार के गांवों में नहीं लगेगा ₹1200 सालाना टैक्स, मंत्री दीपक प्रकाश बोले- जनता पर नहीं पड़ने देंगे बोझ

बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश (फोटो- दीपक प्रकाश फेसबुक)
Bihar Panchayat Tax: बिहार सरकार ने हर ग्रामीण परिवार से 1,200 रुपये का सालाना पंचायत टैक्स वसूलने की अटकलों पर स्थिति साफ कर दी है। नालंदा के बिहार शरीफ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार बिहार के आम लोगों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डालेगी। उन्होंने बताया कि पंचायत की आमदनी बढ़ाने के लिए 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पीने के पानी और साफ-सफ़ाई जैसी सुविधाओं के बदले इस टैक्स का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन बिहार सरकार इस उपाय का समर्थन नहीं करती है। मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों पर आर्थिक बोझ डाले बिना पंचायत की आमदनी बढ़ाने के लिए वैकल्पिक तरीके अपनाए जाएंगे।
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