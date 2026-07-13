Bangkok Pub Fire : चीखें, धुआं और कब्रगाह बनते क्लब, जानें दुनिया के दर्दनाक नाइट क्लब अग्निकांड

नई दिल्ली। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सोमवार तड़के एक पब में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस जगह पर देर रात तक मस्ती का माहौल था, संगीत गूंज रहा था, वही क्लब कुछ ही पलों में कब्रगाह बन गया। आग इतनी तेज थी कि कई लोग बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पाए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। बैंकॉक में हुए भीषण अग्निकांड ने गोवा नाइट क्लब की याद दिला दी। बता दें कि ऐसा ही हादसा दिसंबर 2025 में गोवा में हुआ था। यहां एक नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई थी।