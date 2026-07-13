Vietnam Boat Accident: आज वतन लौटेंगे 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर, विशेष विमान से लाए जा रहे शव

वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास शनिवार को एक स्पीडबोट हादसे का शिकार हो गई। हादसे के समय नाव में कुल 36 लोग सवार थे, जिनमें 32 भारतीय पर्यटक, तीन क्रू मेंबर और एक अटेंडेंट शामिल थे। यह नाव होन मे रुट न्गोआई (Hon May Rut Ngoai) द्वीप से एन थोई (An Thoi) पोर्ट की ओर जा रही थी। खराब मौसम और तेज हवाओं के कारण यह नाव पलट गई। भारतीय दूतावास द्वारा जारी सूची के अनुसार, मृतकों में तमिलनाडु के 10, आंध्र प्रदेश के 3 और केरल के 2 नागरिक शामिल हैं।