‘मेरा बच्चा सिर्फ 15 साल का था’, दिल्ली में यमुना नदी में डूबे 4 दोस्त, लापता सौरव की मां का रो-रोकर बुरा हाल

Ibrahimpur Children: 'मेरा बच्चा सिर्फ 15 साल का था… उसने हमसे कहा था कि वह अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है। उस वक्त हम लोग सो रहे थे, हमें कुछ पता ही नहीं चला' यह कहते-कहते सौरव की मां अनीता देवी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। उनका बेटा उन चार बच्चों में शामिल है, जो यमुना नदी के तेज बहाव में बह गए।

दिल्ली के अलीपुर इलाके से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां रविवार की शाम यमुना नदी में नहाने गए पांच दोस्तों में से चार बच्चे गहरे पानी में डूब गए। ये सभी बच्चे इब्राहिमपुर इलाके के रहने वाले थे। हादसे के बाद से ही बच्चों के परिवारों में चीख-पुकार मची हुई है।