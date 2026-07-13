ट्रेन के अंदर हुआ धार्मिक अनुष्ठान, वायरल VIDEO पर रेलवे ने दिया चौंकाने वाला जवाब

रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेन संचालन से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि समय की पाबंदी, सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करना रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रेलवे ने यह भी बताया कि इस घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो में पूजा-अर्चना कराते हुए दिखाई दे रहे पुजारी निजी तौर पर बुक की गई सैलून कार के अंदर आयोजित धार्मिक समारोह का हिस्सा थे, न कि किसी सामान्य यात्री कोच में।