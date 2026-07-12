Delhi Road Accident: राजौरी गार्डन में स्कॉर्पियो N की टक्कर से पैदल जा रहे शख्स की मौत, आरोपी गिरफ्तार

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Delhi Road Accident: दिल्ली के राजौरी गार्डन में सड़क हादसे में 45 वर्षीय उदय कुमार की मौत हो गई। वह अपने साथी सुभाष कुमार के साथ पैदल घर लौट रहे थे। इसी दौरान भारत पेट्रोल पंप के पास एक स्कॉर्पियो N ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि, एक चश्मदीद ने वाहन का नंबर पुलिस को दे दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद 25 वर्षीय देवांश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। हादसे में इस्तेमाल स्कॉर्पियो N भी जब्त कर ली गई है। मामले की जांच जारी है।
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