‘नौटंकीबाज और राजनीतिक हिंदू हैं केजरीवाल’ राम मंदिर चंदा चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान पर बीजेपी का हमला

इस मुहिम की शुरुआत करने से पहले अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर जनता से संवाद किया। उन्होंने लोगों को सुंदरकांड पाठ में आने का न्योता देते हुए लिखा कि राम मंदिर के नाम पर हुए इस घोटाले के खिलाफ वे संकटमोचन हनुमान जी की शरण में जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि हम बजरंगबली से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु के चंदे में चोरी करने वाले पापियों को सख्त से सख्त सजा मिले। भगवान के आशीर्वाद के साथ ही हम इस आंदोलन को देश के कोने-कोने में ले जाएंगे और जनता का समर्थन जुटाएंगे। पार्टी का कहना है कि सुंदरकांड की पूर्णाहुति के तुरंत बाद इस हस्ताक्षर अभियान को जमीन पर उतार दिया जाएगा।