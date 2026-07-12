Ram Mandir: राम मंदिर में CEO के पद का चुनाव करने वाली समिति में कौन-कौन हैं? कितने साल का होगा सीईओ का कार्यकाल

Ram Mandir Donation Dispute Case Update Ayodhya: अयोध्याराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। ट्रस्ट की मौजूदा समितियों के पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिस पर 22 जुलाई को मणिराम दास छावनी में आयोजित होने वाली ट्रस्ट की बैठक में अंतिम फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा राम मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।