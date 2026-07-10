Ram Mandir Donation Scam: राम मंदिर दान घोटाले पर केजरीवाल का बड़ा हमला: “रामलला के चोरों को सार्वजनिक फांसी दो”

Ram Mandir Donation Case: अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही देश की राजनीति इसके इर्द-गिर्द घूमती रही है, लेकिन अब इस मुद्दे पर एक नया और बेहद आक्रामक सियासी मोड़ आ गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर चंदे में कथित हेरफेर के मामले को लेकर सीधे तौर पर केंद्र सरकार और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि भगवान राम के नाम पर आए चंदे में धांधली करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए जनता की अदालत में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जा रहा है।