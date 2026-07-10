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Ram Mandir Donation Scam: राम मंदिर दान घोटाले पर केजरीवाल का बड़ा हमला: “रामलला के चोरों को सार्वजनिक फांसी दो”

Ram Mandir Donation Scam News: राम मंदिर चंदे में हेरफेर को लेकर सियासत गरमाई! अरविंद केजरीवाल ने खोला मोर्चा, 12 जुलाई से शुरू होने वाले हस्ताक्षर अभियान में जनता से मांगा 'फांसी' का समर्थन।
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नई दिल्ली

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Manoj Vashisth

Jul 10, 2026

Arvind Kejriwal

राम मंदिर दान विवाद गरमाया: केजरीवाल की मांग—"दोषियों को सार्वजनिक फांसी मिले" (फोटो सोर्स: ANI)

Ram Mandir Donation Case: अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही देश की राजनीति इसके इर्द-गिर्द घूमती रही है, लेकिन अब इस मुद्दे पर एक नया और बेहद आक्रामक सियासी मोड़ आ गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर चंदे में कथित हेरफेर के मामले को लेकर सीधे तौर पर केंद्र सरकार और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि भगवान राम के नाम पर आए चंदे में धांधली करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए जनता की अदालत में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जा रहा है।

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Updated on:

10 Jul 2026 01:12 pm

Published on:

10 Jul 2026 01:09 pm

Hindi News / National News / Ram Mandir Donation Scam: राम मंदिर दान घोटाले पर केजरीवाल का बड़ा हमला: “रामलला के चोरों को सार्वजनिक फांसी दो”

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