Constitution amendment Bill: 30 दिन जेल में रहे तो PM-CM भी गंवा सकते हैं पद? संविधान संशोधन बिल पर इमरान मसूद ने उठाए सवाल

Congress MP Imran Masood on PM-CM removal over 30-day jail: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक की तीखी आलोचना की है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें स्वतः पद से हटा दिया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने कहा, यह प्रावधान लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है, क्योंकि किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले केवल गिरफ्तारी के आधार पर पद से हटाया जा सकता है।