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INS Mahendragiri शामिल होने से बढ़ी भारतीय नौसेना की ताकत, राजनाथ सिंह बोले- 9 हजार करोड़ का जरूरी सामान सुरक्षित पहुंचाया

Indian Navy: विशाखापट्टनम में INS महेंद्रगिरि की कमीशनिंग के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना ने पश्चिम एशिया संकट के बीच 'ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा' के तहत 9 हजार करोड़ से अधिक मूल्य के सामान को सुरक्षित पहुंचाया।
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भारत

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Anurag Animesh

Jul 11, 2026

Rajnath Singh

आईएनएस महेंद्रगिरि

Defence Minister Rajnath Singh: भारतीय नौसेना की नई स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरि के कमीशनिंग समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के दौरान भारतीय नौसेना ने 'ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा' के तहत 18 व्यापारी जहाजों को सुरक्षित एस्कॉर्ट कर 9 हजार करोड़ से अधिक मूल्य के जरूरी सामान की सुरक्षित ढुलाई की। उन्होंने कहा कि नौसेना अब सिर्फ देश की समुद्री सुरक्षा ही नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक हितों की भी मजबूत रक्षक बन चुकी है।

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Updated on:

11 Jul 2026 03:15 pm

Published on:

11 Jul 2026 03:15 pm

Hindi News / National News / INS Mahendragiri शामिल होने से बढ़ी भारतीय नौसेना की ताकत, राजनाथ सिंह बोले- 9 हजार करोड़ का जरूरी सामान सुरक्षित पहुंचाया

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