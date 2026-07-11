INS Mahendragiri शामिल होने से बढ़ी भारतीय नौसेना की ताकत, राजनाथ सिंह बोले- 9 हजार करोड़ का जरूरी सामान सुरक्षित पहुंचाया

Defence Minister Rajnath Singh: भारतीय नौसेना की नई स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरि के कमीशनिंग समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के दौरान भारतीय नौसेना ने 'ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा' के तहत 18 व्यापारी जहाजों को सुरक्षित एस्कॉर्ट कर 9 हजार करोड़ से अधिक मूल्य के जरूरी सामान की सुरक्षित ढुलाई की। उन्होंने कहा कि नौसेना अब सिर्फ देश की समुद्री सुरक्षा ही नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक हितों की भी मजबूत रक्षक बन चुकी है।