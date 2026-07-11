‘प्रदेश अध्यक्ष बदलना कोई गुड़िया का खेल नहीं है’, राजा वड़िंग को हटाने की मांग के बीच भूपेश बघेल का दोटूक जवाब

बैठक के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि राणा गुरजीत सिंह ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने सभी नेताओं से बातचीत की। सभी ने अपनी-अपनी बात रखी। बघेल ने कहा कि हाईकमान के फैसले पर किसी भी नेता ने कोई आपत्ति नहीं जताई। सभी नेता पार्टी नेतृत्व के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं ने अपने सुझाव और मुद्दे उनके सामने रखे हैं। वह इन बातों को हाईकमान तक पहुंचाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी नेता या कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर कोई उम्मीदवार चुनाव जीतने में सक्षम होगा तो उसे टिकट जरूर मिलेगा।