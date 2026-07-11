भारत में मिलती हैं न्यूजीलैंड की ये 6 खास चीजें, रोजमर्रा की जिंदगी में होता है इस्तेमाल, PM मोदी दौरे के बाद बढ़ी चर्चा

PM Modi New Zealand Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस दौरान भारत और न्यूजीलैंड ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए और साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि न्यूजीलैंड की कई ऐसी खास चीजें पहले से ही भारतीय बाजार का हिस्सा हैं और करोड़ों लोग रोजमर्रा की जिंदगी में उनका इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं न्यूजीलैंड के उन 6 प्रमुख चीजों के बारे में, जिनकी भारत में अच्छी-खासी मांग है।