TMC Crisis: क्या ममता बनर्जी का साथ छोड़ेंगे अनुब्रत मंडल? बागी खेमे में शामिल होने की अटकलें तेज

TMC के बागी गुट की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक पर TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा, 'ये लोग गद्दार हैं। वे सिर्फ एक नई पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां ममता बनर्जी हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस है। कागज पर समिति बना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें पार्टी में घुटन महसूस हो रही थी, तो उन्होंने TMC के चुनाव चिह्न पर चुनाव क्यों लड़ा? पार्टी से चुनावी फंड क्यों लिया? ममता बनर्जी के नाम पर प्रचार क्यों किया? वे इसलिए गए क्योंकि उन्हें भाजपा ने लुभाया।'