Heavy Rain Alert: पश्चिम बंगाल और पंजाब में भारी बारिश का अलर्ट, राजस्थान से मिजोरम तक छाई मानसून की ट्रफ लाइन

उधर, उत्तर बंगाल के अधिकांश ऊपरी जिलों में भी शनिवार को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन तीनों जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी रविवार तक प्रभावी रहेगी। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को कोलकाता का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस कम था। वहीं, न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस कम था। शहर में अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता 98 प्रतिशत और न्यूनतम 95 प्रतिशत दर्ज की गई।