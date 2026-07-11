हैदराबाद बनेगा भारत का नया हाई-स्पीड रेल हब, तेलंगाना को मिलेंगे 3 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, अश्विनी वैष्णव का ऐलान

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेलवे का स्टेशन पुनर्विकास अभियान आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 261 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास पूरा किया जा चुका है, जबकि आने वाले महीनों में यह संख्या और तेजी से बढ़ेगी। तेलंगाना में सिकंदराबाद, बेगमपेट और हाईटेक सिटी रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण (Modernization) तेजी से किया जा रहा है। इस दौरान केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंदर राव भी मौजूद रहे।