अल-नीनो के बीच मुंबई में रिकॉर्ड बारिश, मौसम वैज्ञानिकों ने बताई वजह, महाराष्ट्र के तटीय जिलों के लिए रेड अलर्ट

जुलाई के पहले सप्ताह में ही मुंबई में हुई जोरदार बारिश ने पूरे महीने के औसत कोटे को भर दिया। दक्षिण मुंबई के कोलाबा मौसम केंद्र में 791 मिलीमीटर और सांताक्रूज केंद्र में 879 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कोलाबा में यह आंकड़ा जुलाई के सामान्य मासिक औसत 768.5 मिलीमीटर से भी ज्यादा रहा। 2 से 6 जुलाई के बीच पांच दिनों में 750 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जो इस अवधि के सामान्य औसत से दोगुनी से भी अधिक है। 5 जुलाई को कई इलाकों में 225 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जबकि सांताक्रूज में 24 घंटे में 268 मिलीमीटर पानी बरसा, जो पिछले 15 साल में जुलाई महीने की दूसरी सबसे ज्यादा 24 घंटे की बारिश रही।