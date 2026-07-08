नागपुर एयरपोर्ट को मिलेगा नया रूप, पहले फेज में 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार

जीएमआर ( GAMR ) का लक्ष्य अगले 30 वर्षों में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता को मौजूदा 30 लाख (3 मिलियन) से बढ़ाकर 3 करोड़ (30 मिलियन) तक पहुंचाना है। उपलब्ध जमीन के आधार पर इसे आगे बढ़ाकर 5 करोड़ यानी की 50 मिलियन यात्रियों तक ले जाने की भी योजना है। इसके साथ ही नागपुर को कार्गो और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां सालाना 1.5 लाख मीट्रिक टन माल ढुलाई की क्षमता होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 100 हेक्टेयर क्षेत्र में एयरोसिटी विकसित कर व्यावसायिक गतिविधियों और गैर-विमानन कारोबार को भी बढ़ावा दिया जाएगा।