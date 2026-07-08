Orry ने शेयर कीं अंशुला कपूर की शादी की खूबसूरत फोटोज, सितारों से सजी इस जश्न की तस्वीरें देखने लायक हैं

इन तस्वीरों में, जहां हर तस्वीर इस भव्य समारोह की खूबसूरती बयां कर रही थी, वहीं दो खास पलों ने तुरंत लोगों का ध्यान खींच लिया। इनमें पहला है आलिया भट्ट के साथ उनका मजेदार पोज़ और दूसरा है दिग्गज अभिनेत्री रेखा के साथ उनका दिल छू लेने वाला गले मिलना। आलिया भट्ट के साथ पोज़ देते हुए ओरी ने उनकी मस्ती भरी एनर्जी को मैच किया और दोनों ने कैमरे के लिए एक ड्रामेटिक, लगभग एडिटोरियल अंदाज वाला पोज़ दिया। आलिया इस मौके पर प्रिंटेड एथनिक आउटफिट में बेहद स्टाइलिश नजर आईं, वहीं ओरी का खास अंदाज और उनके सिग्नेचर एक्सप्रेशंस ने तस्वीर में और भी ग्लैमर जोड़ दिया। यह तस्वीर शादी समारोह की सबसे खास झलकियों में से एक बन गई।