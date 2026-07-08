Sourav Ganguly: सौरव गांगुली की लॉर्ड्स की ऐतिहासिक यादें हुईं ताजा, ‘दादा’ से राजकुमार राव का पहला लुक आया सामने

Sourav Ganguly Biopic First Look: भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में गिने जाने वाले सौरव गांगुली की जिंदगी अब बड़े पर्दे पर दिखाई देने वाली है। लंबे समय से चर्चा में चल रही उनकी बायोपिक 'दादा- द सौरव गांगुली स्टोरी' से आखिरकार अभिनेता राजकुमार राव का पहला लुक सामने आ गया है। खास बात ये है कि मेकर्स ने इस झलक को गांगुली के जन्मदिन के मौके पर जारी किया है, जिससे क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये दिन और भी यादगार बन गया।