Satluj के ZEE 5 से हटने पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पहला बयान, फिल्म हटाए जाने का बताया कारण

दिलजीत ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि सोमवार को दफ्तर खुलने के बाद कार्रवाई हो सकती है, लेकिन यह फैसला रविवार शाम को ही हो गया। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद उन्हें इस बात की खुशी है कि रिलीज के बाद बड़ी संख्या में दर्शकों ने फिल्म देख ली। एक्टर ने यह भी कहा कि उन्हें संतोष है कि फिल्म अपने उद्देश्य के साथ लोगों तक पहुंची और दर्शकों ने इसे पसंद किया।