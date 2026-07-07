‘काम चाहिए तो पार्टियां दो, गिफ्ट भेजो, लोगों को खुश रखो’, कुणाल खेमू ने करियर स्ट्रगल पर किया बड़ा खुलासा

इसके साथ ही सोहा अली खान ने पति कुणाल खेमू ने अपने एक्टिंग करियर में काम न मिलने के दौर और चिंता को एक्टर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताते हुए उन्होंने कहा, "अब मैं ज्यादा व्यस्त हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा भी समय आया है, जब मैंने बिना एक दिन की छुट्टी लिए लगातार दो साल तक काम किया है। और फिर, जब कोई फिल्म नहीं चली, तो मैं छह-आठ महीने या एक साल तक घर पर रहा। मुझे पता है कि वो दौर फिर से आ सकता है। जब आप बिना काम के होते हैं, तो आप घबराए हुए भी होते हैं और सोचते हैं कि क्या मुझे फिर से काम मिलेगा? ये इस इंडस्ट्री का कड़वा लेकिन सच है, जिससे अधिकतर एक्टर्स गुजरते हैं, बड़े स्टार्स से लेकर नए आने वाले कलाकारों तक।"