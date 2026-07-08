डोंबिवली अस्पताल में महिला डॉक्टर से बदसलूकी करने वाला शिवसेना नेता गिरफ्तार, मां बोली- बेटी सदमे में है

KDMC Shiv Sena corporator Ramesh Mhatre: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली स्थित केडीएमसी (KDMC) के शास्त्रीनगर अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ से कथित मारपीट के मामले में शिवसेना (शिंदे गुट) के नगरसेवक रमेश म्हात्रे को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद डॉक्टरों में भारी नाराजगी है। इस बीच, एक पीड़ित महिला डॉक्टर के परिवार ने बताया कि घटना के बाद से वह गहरे सदमे में हैं और फिलहाल सार्वजनिक तौर पर बात करने की स्थिति में नहीं हैं। इस बीच, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी म्हात्रे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि पार्टी इस घटना का समर्थन नहीं करती है। इस मामले में म्हात्रे सहित छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।