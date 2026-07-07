जिस लड़की की ‘हत्या’ में पिता-भाई को भेजा जेल, वो लौटी जिंदा! विधानसभा में मुख्यमंत्री ने मानी पुलिस की बड़ी चूक

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार को एक ऐसा मामला गूंजा जिसने सभी को हैरान कर दिया। जिस युवती की हत्या के आरोप में उसके पिता और भाई को पुलिस ने जेल भेज दिया था, वही युवती अचानक जिंदा पुलिस थाने पहुंच गई। इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री व गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में स्वीकार किया कि पुलिस से गंभीर चूक हुई है। उन्होंने मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने और इस पूरे मामले की विभागीय जांच कराने का भी आश्वासन दिया।