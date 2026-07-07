पहली गोली कान को छूकर निकली, दूसरी पीठ में धंसी! घरेलू विवाद के बाद पति ने पत्नी पर बरसाईं गोलियां

मिली जानकारी के अनुसार, लोहा शहर के निवासी विशाल जाधव और उनकी पत्नी अर्चना के बीच सोमवार देर रात किसी बात को लेकर जोरदार बहस हुई। देखते ही देखते यह घरेलू विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में तमतमाए विशाल ने अवैध देसी कट्टे से अपनी पत्नी पर एक के बाद एक तीन राउंड फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल अर्चना को तुरंत नांदेड़ के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अर्चना की हालत गंभीर बताई जा रही है।