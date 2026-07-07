‘चला गया जिगर का टुकड़ा…’ रातभर ‘गौरांश’ के शव को सीने से चिपकाए रहे मम्मी-पापा, राणापुर में दी गई अंतिम विदाई

रविवार सुबह नैनीताल के एक होटल में नन्हा गौरांश खेलते-खेलते अचानक तीसरी मंजिल की खिड़की से करीब 20 फीट नीचे जा गिरा। मासूम के गिरते ही होटल में चीख पुकार मच गई। ऊंचाई से गिरने के कारण उसके सिर और गर्दन में गंभीर चोटें आई। गौरांश को परिजन आनन-फानन में पहले नैनीताल और फिर वहां से हल्द्वानी ले गए। हालत नहीं सुधरने पर उसे दिल्ली रेफर कर दिया, लेकिन दिल्ली में इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया।