दूसरों की खुशियों में ढोल बजाने वाला शंकर आज मुश्किल में, पूरे शहर ने थाम लिया हाथ

Jhabua Dhol Player Cancer Support- खुशियों के हर मौके पर जब ढोल की थाप गूंजती है, तो लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। बरसों से झाबुआ के विवाह समारोहों, त्योहारों और मांगलिक आयोजनों में अपनी ढोल की थाप से माहौल में उत्साह भरने वाले शंकर भाई बसौड़ आज खुद जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहे हैं। उनकी पत्नी अनीता गर्भाशय कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। आर्थिक तंगी के कारण इलाज मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन इस कठिन घड़ी में पूरा शहर उनके साथ खड़ा हो गया। शहरवासियों ने न केवल संवेदनशीलता दिखाई, बल्कि मदद के लिए आगे बढ़कर यह साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। लोगों के सहयोग से 64,600 रुपए की राशि एकत्रित कर शंकर भाई को सौंपी गई। यह राशि केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि उम्मीद, अपनत्व और सामाजिक एकजुटता का प्रतीक बन गई।