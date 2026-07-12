ओमान तट पर GFS Galaxy पर हमले की विदेश मंत्रालय ने की निंदा, बताया सुरक्षित बचाए गए 10 भारतीय, एक अब भी लापता

Attack on GFS Galaxy Ship: भारत सरकार ने ओमान के तट के पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे कमर्शियल कार्गो जहाज GFS Galaxy पर हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, साइप्रस के झंडे वाले इस कमर्शियल जहाज पर कुल 11 भारतीय नागरिक सवार थे, स्थानीय अधिकारियों की मदद से 10 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक अभी भी लापता है। मस्कट में भारतीय दूतावास स्थानीय ओमान प्रशासन और नौसेना के लगातार संपर्क में है और लापता भारतीय नाविक का पता लगाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में कमर्शियल जहाजों को बार-बार निशाना बनाए जाने को चिंता का विषय बताया है।