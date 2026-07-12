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ओमान तट पर GFS Galaxy पर हमले की विदेश मंत्रालय ने की निंदा, बताया सुरक्षित बचाए गए 10 भारतीय, एक अब भी लापता

Attack on GFS Galaxy: विदेश मंत्रालय ने ओमान तट के पास GFS Galaxy जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय के अनुसार, जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय अभी भी लापता है।
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नई दिल्ली

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Anand Shekhar

Jul 12, 2026

Oil tanker attacked near coast of Oman.

प्रतीकात्मक तस्वीर - IANS

Attack on GFS Galaxy Ship: भारत सरकार ने ओमान के तट के पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे कमर्शियल कार्गो जहाज GFS Galaxy पर हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, साइप्रस के झंडे वाले इस कमर्शियल जहाज पर कुल 11 भारतीय नागरिक सवार थे, स्थानीय अधिकारियों की मदद से 10 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक अभी भी लापता है। मस्कट में भारतीय दूतावास स्थानीय ओमान प्रशासन और नौसेना के लगातार संपर्क में है और लापता भारतीय नाविक का पता लगाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में कमर्शियल जहाजों को बार-बार निशाना बनाए जाने को चिंता का विषय बताया है।

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Updated on:

12 Jul 2026 12:28 pm

Published on:

12 Jul 2026 12:28 pm

Hindi News / National News / ओमान तट पर GFS Galaxy पर हमले की विदेश मंत्रालय ने की निंदा, बताया सुरक्षित बचाए गए 10 भारतीय, एक अब भी लापता

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