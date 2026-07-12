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‘आशंका होने पर पहले ही होगी गिरफ्तारी, तो नहीं होंगे दंगे’, एंटी-सोशल बिल पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार

Sukanta Majumdar on Anti Social Bill: केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने एंटी सोशल बिल का समर्थन करते हुए कहा कि संभावित हिंसा या दंगों को रोकने के लिए पुलिस को एहतियाती कार्रवाई का अधिकार मिलना चाहिए।
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कोलकाता

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Anand Shekhar

Jul 12, 2026

Union Minister Sukanta Majumdar

केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार (Photo-IANS)

Anti Social Bill: पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) और एंटी-सोशल बिल पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एंटी-सोशल बिल से पुलिस को जरूरी अतिरिक्त कानूनी अधिकार मिलेंगे। जिससे पुलिस को संभावित दंगों या बिगड़ते हालात का अंदाज़ा होने पर संदिग्धों को एहतियाती हिरासत में लेने में मदद मिलेगी, जिससे दंगा होने से पहले ही उसे रोका जा सकेगा और आम जनता की जान-माल की सुरक्षा हो सकेगी।

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के ड्राफ्ट की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नौ सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति के गठन पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा राज्य में UCC लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार पहले ही UCC को एक बिल के तौर पर पेश कर चुकी है और जल्द ही इस पर चर्चा होने की उम्मीद है।

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Updated on:

12 Jul 2026 01:04 pm

Published on:

12 Jul 2026 01:04 pm

Hindi News / National News / ‘आशंका होने पर पहले ही होगी गिरफ्तारी, तो नहीं होंगे दंगे’, एंटी-सोशल बिल पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार

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