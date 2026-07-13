13 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बांकीपुर उपचुनाव: नामांकन के बाद वीणा मानवी गिरफ्तार, तेज प्रताप यादव बोले- झूठे मामले में फंसाया जा रहा

Bankipur bypoll Veena Manvi: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीणा मानवी को नामांकन दाखिल करने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। पार्टी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई पर सवाल उठाए और न्यायालय जाने की बात कही।
less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jul 13, 2026

veena manvi bankipur bypoll

तेज प्रताप यादव के साथ समाजसेविका वीणा मानवी (फोटो - X@tej pratap yadav)

Bankipur Bypoll: बिहार के पटना में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए नामांकन के पहले दिन काफी गहमागहमी देखने को मिली। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल (JJD) की उम्मीदवार वीणा मानवी को नामांकन पत्र दाखिल करने के तुरंत बाद कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी उम्मीदवार पर अचानक की गई इस कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि वीणा मानवी को झूठे मामले में फंसाकर चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की गई। यादव ने कहा कि उनकी पार्टी वीणा मानवी के साथ मजबूती से खड़ी है, न्यायपालिका पर भरोसा रखती है और जरूरत पड़ने पर अदालत का दरवाजा खटखटाएगी।

खबर अपडेट हो रही है

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Jul 2026 02:13 pm

Published on:

13 Jul 2026 02:13 pm

Hindi News / National News / बांकीपुर उपचुनाव: नामांकन के बाद वीणा मानवी गिरफ्तार, तेज प्रताप यादव बोले- झूठे मामले में फंसाया जा रहा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Rahul Gandhi Foreign Visit: मानसून सत्र से पहले राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला, विदेश यात्रा पर मांगा जवाब

Rahul Gandhi Foreign Trip
राष्ट्रीय

‘मनमोहन सिंह जी से अब कौन पूछने जाएगा, वो तो इस दुनिया में नहीं हैं’, S.Y. कुरैशी की किताब पर भड़के मुख्तार अब्बास नकवी

, sy quraishi new book, bjp leader naqvi, political news hindi
नई दिल्ली

गौहत्या बैन मामले में विजय सरकार को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास HC के आदेश पर लगाई रोक

Cow slaughter ban Supreme Court, Madras High Court judgment
राष्ट्रीय

BJP पर विधायक तोड़ने के आरोप लगाकर फंसे CM उमर अब्दुल्ला, पार्टी ने भेजा कानूनी नोटिस

Omar Abdullah
राष्ट्रीय

इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर PM CARES तक, कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर लगाए आरोप

Congress attacks Modi government corruption
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.