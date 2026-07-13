बांकीपुर उपचुनाव: नामांकन के बाद वीणा मानवी गिरफ्तार, तेज प्रताप यादव बोले- झूठे मामले में फंसाया जा रहा

तेज प्रताप यादव के साथ समाजसेविका वीणा मानवी (फोटो - X@tej pratap yadav)
Bankipur Bypoll: बिहार के पटना में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए नामांकन के पहले दिन काफी गहमागहमी देखने को मिली। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल (JJD) की उम्मीदवार वीणा मानवी को नामांकन पत्र दाखिल करने के तुरंत बाद कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी उम्मीदवार पर अचानक की गई इस कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि वीणा मानवी को झूठे मामले में फंसाकर चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की गई। यादव ने कहा कि उनकी पार्टी वीणा मानवी के साथ मजबूती से खड़ी है, न्यायपालिका पर भरोसा रखती है और जरूरत पड़ने पर अदालत का दरवाजा खटखटाएगी।
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