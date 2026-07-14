CJP Protest: सोनम वांगचुक की बिगड़ती तबीयत,8.5 किलो वजन घटा, कई नेताओं ने अनशन खत्म करने की अपील

Sonam Wangchuk: दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत लगातार बिगड़ने के बीच विपक्षी नेताओं ने मंगलवार को उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की। नेताओं ने कहा कि उनकी लड़ाई जायज है, लेकिन उनका जीवन देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के आयोजकों के मुताबिक, 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक का वजन अब तक 8.5 किलोग्राम कम हो चुका है। यह प्रदर्शन NEET समेत विभिन्न परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर किया जा रहा है।