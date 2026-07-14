ECI Notification: SIR शेड्यूल में बदलाव, आंध्र प्रदेश और हरियाणा के लिए नई तारीखें जारी, यहां देखें पूरी डिटेल

आयोग का फोकस है कि अंतिम सूची बिल्कुल साफ-सुथरी और भरोसेमंद हो। ऐसे में जिनका नाम पहले से सूची में है, उन्हें भी एक बार चेक करना चाहिए कि पता, फोटो या कोई डिटेल तो गलत तो नहीं है। नए युवा मतदाता जल्दी से फॉर्म भरें। अगर किसी का नाम गलती से हट गया है तो आपत्ति दर्ज कराएं।