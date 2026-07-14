Delhi-NCR और पश्चिमी यूपी में क्यों थम गई बारिश? जानिए अचानक सुस्त पड़े मानसून की वजह, कब होगी वापसी

IMD Monsoon Update: जुलाई माह के शुरुआत में बारिश हुई थी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली थी। लेकिन अब दिल्ली-एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में मानसून अचानक कमजोर पड़ गया है। जिससे एक बार फिर गर्मी बढ़ गई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने इसकी वजह ब्रेक मानसून (Break Monsoon) की स्थिति और मानसून ट्रफ (Monsoon Trough) का उत्तर की ओर खिसकना बताया है।