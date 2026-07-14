IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस: ताहिर हुसैन की सजा पर 23 जुलाई को बहस, दोषी बोला, मैं बेगुनाह-मुझे नहीं मिला इंसाफ

मालूम हो साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के जांबाज कर्मचारी अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घर से बाहर निकले अंकित शर्मा को दंगाई भीड़ में खींचकर चांद बाग पुलिया के पास ले गई, जहां उन पर चाकू, सरियों और डंडों से बर्बरता से हमला कर हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए दंगाईयों ने उनके शव को नजदीक के नाले में फेंक दिया था। अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर 50 से अधिक गहरे जख्म मिले जो बर्बरता की कहानी खुद बयां कर रहे थे। पोस्टमार्टम में कई अंग बुरी तरह क्षतविक्षत पाए गए थे।