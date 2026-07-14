बांकीपुर उपचुनाव: JJD प्रत्याशी वीणा मानवी का नामांकन रद्द, तेज प्रताप यादव ने सरकार पर लगाया साजिश का आरोप

उनकी उम्मीदवार वीणा मानवी को भी महिला उम्मीदवार के रूप में खास तौर पर देखा जा रहा था। नामांकन रद्द होने के बाद अब JJD के सामने नई उम्मीदवार उतारने या कानूनी रास्ता अपनाने का विकल्प बचा है। तेज प्रताप यादव ने संकेत दिया है कि वे इस मामले को ऊंचे स्तर तक ले जाएंगे।