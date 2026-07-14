वियतनाम नौका हादसा : 10 पर्यटकों में से 5 के शव तमिलनाडु लाए गए, गम में डूबे परिजन

गौरतलब है कि 11 जुलाई को वियतनाम के फु क्वोक द्वीप पर नौका पलटने की घटना में कुल 15 भारतीय पर्यटक डूब गए, जिनमें से 10 तमिलनाडु से थे। बाकी पांच में से तीन आंध्र प्रदेश से और दो केरल से थे। कुल 36 पर्यटक, जिनमें चार क्रू सदस्य भी शामिल थे। सभी होन मे रुट न्गोई द्वीप जा रहे थे। इस दौरान किनारे से निकलने के कुछ ही मिनटों बाद यह हादसा हो गया। नौका किनारे से 300 से 400 मीटर की दूरी पर पलट गई। नौका के पलटने का कारण बहुत अधिक भीड़ का होना बताया जा रहा है। कुल 21 पर्यटकों को बचाया गया।