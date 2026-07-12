पत्नी ने छोड़ा घर, पिता ने बिजली के तार से बांधकर दो बच्चों की कर दी हत्या, उसी तार से खुद की भी ले ली जान

Father Kills Two Children: तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पत्नी के घर छोड़कर चले जाने से परेशान एक पिता ने अपने दो बच्चों की हत्या कर दी और इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक, घटना पुडुकोट्टई के पास सेवरियारपुरम इलाके की है। पुलिस ने बताया कि 40 वर्षीय मैरी माइकल ट्रक ड्राइवर था। मृतकों की पहचान उसकी बेटी मैरी निरोशा (14) और बेटे मैरी केनिस्टन (12) के रूप में हुई है। दोनों बच्चे एक निजी स्कूल में पढ़ते थे। बेटी कक्षा 9वीं और बेटा कक्षा 7वीं का छात्र था।