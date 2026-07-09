200 करोड़ की वसूली मामले में DMK नेता मुथुकुमार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत खारिज

पुलिस के अनुसार, तमिलनाडु प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष और डीएमके नेता मुथुकुमार पर कई निजी स्कूलों से बड़ी रकम लेने का आरोप है। जांच में दावा किया गया है कि उन्होंने स्कूलों को सरकारी मान्यता और जरूरी लाइसेंस दिलाने का भरोसा देकर करोड़ों रुपये वसूले। आरोप है कि अलग-अलग स्कूलों से कई लाख रुपये लिए गए और इस तरह कुल वसूली 200 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में कई स्कूल प्रभावित हुए हैं।