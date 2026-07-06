दिल्ली में हमले की कैसे हुई साजिश? पाक समर्थित 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद IB का बड़ा भंडाफोड़

आतंकियों की एक बड़ी रणनीति ड्रोन के जरिए सीमा पार से सामान मंगवाने की थी। पाकिस्तान के हैंडलर्स रात के अंधेरे में या मौसम का फायदा उठाकर ड्रोन उड़ाते थे। बरामद हथियारों की क्वालिटी काफी एडवांस बताई जा रही है। पुलिस अब इन हथियारों के सोर्स और रूट का पता लगा रही है।