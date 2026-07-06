6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

विपक्ष ने PM मोदी और RSS को घेरा: कहा- राम मंदिर का पूरा कंट्रोल आपके पास, तो अब पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं?

आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अयोध्या राम मंदिर चंदा गबन मामले में कड़ी सजा की मांग की और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को उन्हें बचाने का प्रयास बताया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jul 06, 2026

Mohan Bhagwat and PM Narendra Modi

मोहन भागवत और पीएम नरेंद्र मोदी

Ram Mandir Trust Resignations: अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय और अनिल मिश्रा की विदाई के बाद देश की राजनीति में एक नया उबाल आ गया है। इस बड़े घटनाक्रम के तुरंत बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस पूरे मामले को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है। विपक्ष का साफ कहना है कि मंदिर प्रोजेक्ट का पूरा रिमोट कंट्रोल जब पीएमओ और आरएसएस के पास था, तो अब इन इस्तीफों के जरिए शीर्ष नेतृत्व अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता।

क्या पीएम मोदी और मोहन भागवत जिम्मेदारी लेंगे: पवन खेड़ा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने इस मामले पर सीधे पीएम मोदी और मोहन भागवत की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि यह कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है कि राम मंदिर निर्माण का पूरा प्रोजेक्ट सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और आरएसएस के बड़े पदाधिकारियों की देखरेख में चल रहा था। हर छोटा-बड़ा फैसला वहीं से लिया जाता था।

पवन खेड़ा ने तीखा सवाल करते हुए कहा कि जब सब कुछ उनके ही कंट्रोल में था, तो आज जब गड़बड़ियों की बातें सामने आ रही हैं और इस्तीफे हो रहे हैं, तो असली जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत की नहीं है? सिर्फ नीचे के लोगों का इस्तीफा करवा देने से सरकार इस पूरे मामले से अपना हाथ पीछे नहीं खींच सकती।

हिंदुओं को सिर्फ इस्तीफा नहीं, दोषियों को सख्त सजा चाहिए: अरविंद केजरीवाल

दूसरी तरफ, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। केजरीवाल ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के ट्रस्ट से हटने पर कहा कि देश के करोड़ों हिंदुओं के लिए राम मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। मंदिर के काम में किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

केजरीवाल ने कहा कि आज देश का हिंदू सिर्फ इन लोगों के इस्तीफों से शांत होने वाला नहीं है। अगर मंदिर निर्माण के काम में या ट्रस्ट के फैसलों में कोई भी गड़बड़ी हुई है, तो उन लोगों को सिर्फ पद से हटा देना काफी नहीं है। इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए, उसे सख्त से सख्त कानूनी सजा मिलनी चाहिए, ताकि देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ इंसाफ हो सके।

विपक्ष के इन तीखे हमलों के बाद अब गेंद सरकार और बीजेपी के पाले में है। देखने वाली बात होगी कि राम मंदिर ट्रस्ट में हुए इस बड़े फेरबदल और विपक्ष के इन तीखे सवालों पर सत्ता पक्ष की तरफ से क्या सफाई सामने आती है।

‘आज हमारी सरकार केंद्र में होती तो वे चंपत राय से खुद को अलग कर लेते’, इस्तीफे के बाद आया कांग्रेस का पहला बयान

ये भी पढ़ें
CONGRES ON CHAMPAT RAI

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Jul 2026 10:02 pm

Published on:

06 Jul 2026 10:02 pm

Hindi News / National News / विपक्ष ने PM मोदी और RSS को घेरा: कहा- राम मंदिर का पूरा कंट्रोल आपके पास, तो अब पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Mumbai Rain: मुंबई भारी बारिश से पस्त, 7 जुलाई को भी सभी BMC स्कूल बंद, 200 उड़ानों का शेड्यूल बिगड़ा

Mumbai Weather Update

महाराष्ट्र में बारिश का कहर: मुंबई-पुणे में कई लोगों की मौत, भूस्खलन और दीवार गिरने से हादसे, राज्य में 13 लोगों ने गंवाई जान

Maharashtra rain news
राष्ट्रीय

दिल्ली में हमले की कैसे हुई साजिश? पाक समर्थित 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद IB का बड़ा भंडाफोड़

Terrorism in Pakistan
राष्ट्रीय

राम मंदिर चंदा चोरी मामला: SIT रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं, अनिल मिश्रा की भूमिका पर उठें सवाल

Ayodhya Ram Mandir,
राष्ट्रीय

‘आज हमारी सरकार केंद्र में होती तो वे चंपत राय से खुद को अलग कर लेते’, इस्तीफे के बाद आया कांग्रेस का पहला बयान

CONGRES ON CHAMPAT RAI
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.