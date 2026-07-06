विपक्ष ने PM मोदी और RSS को घेरा: कहा- राम मंदिर का पूरा कंट्रोल आपके पास, तो अब पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं?

Ram Mandir Trust Resignations: अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय और अनिल मिश्रा की विदाई के बाद देश की राजनीति में एक नया उबाल आ गया है। इस बड़े घटनाक्रम के तुरंत बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस पूरे मामले को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है। विपक्ष का साफ कहना है कि मंदिर प्रोजेक्ट का पूरा रिमोट कंट्रोल जब पीएमओ और आरएसएस के पास था, तो अब इन इस्तीफों के जरिए शीर्ष नेतृत्व अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता।