Mumbai Rain: मुंबई भारी बारिश से पस्त, 7 जुलाई को भी सभी BMC स्कूल बंद, 200 उड़ानों का शेड्यूल बिगड़ा

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई-गोवा हाईवे के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण जलभराव और भूस्खलन जैसी स्थिति बनने से यातायात धीमा पड़ गया। कई स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मूसलाधार बारिश से सड़कों पर जलभराव होने पर प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुट गया है।

मुंबई के कई निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों का आवागमन बाधित रहा। कई स्थानों पर घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया। नगर निगम की टीमें राहत कार्यों में जुटी रहीं। राज्य सरकार, नगर निगम, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें पूरी तरह अलर्ट पर हैं। संवेदनशील इलाकों में राहत एवं बचाव दल तैनात किए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय हैं।