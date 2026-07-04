राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़ा अपडेट; पुलिस को नहीं मिला आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड, गोपाल राव और अनिल मिश्रा से होगी पूछताछ

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने जांच तेज कर दी है। SIT ने अब तक वित्तीय अनियमितता को लेकर 10 बैंक कर्मियों से पूछताछ की है। SIT ने ने SBI बैंक के मैनेजर से भी पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने बैंक से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज और लेनदेन का पूरा ब्यौरा अपने कब्जे में ले लिया है। अब दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि यह साफ हो सके कि आखिर कहां गड़बड़ी हुई? सूत्रों के मुताबिक, अब तक की जांच में 2 से 3 लोगों की भूमिका पर सवाल उठे हैं। इन लोगों की गतिविधियों को लेकर SIT बारीकी से जांच कर रही है।