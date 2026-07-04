‘मंदिर में घोटाला हो गया, इस छोटी सी बात पर PM मोदी क्या बयान देंगे? अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर BJP सांसद का बड़ा बयान

सांसद मनन मिश्रा ने आगे कहा- कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का यह कहना मूर्खता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर बयान देना चाहिए। वे देश के प्रधानमंत्री हैं। उन पर राष्ट्र और विदेश मामलों से संबंधित कई अधिक बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पीएम मोदी बड़े-बड़े काम करते हैं, वे विदेशों से डील करते हैं। मंदिर में घोटाला हो गया, इस छोटी से बात पर पीएम मोदी क्या बयान देंगे? मंदिर में चोरी की जांच के लिए पुलिस है। SIT और अन्य जांच एजेंसियां हैं। वे अपना काम कर रही हैं।